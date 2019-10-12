Konya'da yol kenarına bırakılmış bebek bulundu

Konya’da yol kenarına terk edilmiş bebek bulundu. Bebeğin isminin Umut olduğuna dair bir de not bulundu.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'nde yol kenarında ağlama sesi duyan mahalle sakinleri, kundak içinde erkek bebek buldu.



Bebeğin üzerine, isminin "Umut" olduğu yazılan not bırakıldığı fark edildi.



Sağlık kontrolünden geçirilmek için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polisin ailesini bulmak için çalışma başlattığı bebeğin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

12/10/2019 15:51