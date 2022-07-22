Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u yendi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Arabam.com Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u 3-0 mağlup etti.
22/07/2022
Bate Borisov'un ev sahibi olduğu karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynandı.
10. dakikada sol kanattan atağa kalkan Bytyqi'nin pasında Çekiçi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
16. dakikada Soner Dikmen'in ayağından açtığı topu önünde bulan Gromyko'nun, ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Sehic topa sahip oldu.
32. dakikada Bytyqi'nin ortasında Cikalleshi'nin kafa vuruşununda kaleci Kudravets topu güçlükle kurtardı.
38. dakikada Arabam.com Konyaspor öne geçti. Topla hareketlenen Hadziahmetovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direği dibinden ağlara gitti: 0-1
40. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın Milic'e müdahalesinde hakem Correia faul kararı verdi. Hakem, Uğurcan'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi ve Arabam.com Konyaspor 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Arabam.com Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
57. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Cikalleshi'nin ara pasında kaleci Kudravets ile karşı karşıya kalan Michalak'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
85. dakikada Milic'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
90+4. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muric'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.
Karşılaşma Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Perşembe günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.