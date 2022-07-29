Konyaspor rahat kazandı, tur biletini aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda BATE Borisov ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kazanan Konyaspor, bu kez de 2-0 kazandı ve net skorlarla tur biletini almayı başardı.

Ev sahibi Konyaspor karşılaşmaya Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Muric, Çekiçi, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi 11'i ile çıktı.

37. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Muric'in içeriye gönderdiği topun kontrolünü sağlayan Rahmanovic'in dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

43. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Hadziahmetovic'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde, Calvo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

Konyaspor'da Sokol Cikalleshi 73. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90 dakika, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Temsilcimiz böylece 3. eleme turuna yükseldi. Konyaspor'un sıradaki rakibi ise Vaduz oldu.

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29/07/2022 08:34