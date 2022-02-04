Konyaspor tek golle güldü
Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakada 3 puana ulaşan taraf 1-0'lık skorla Konya temsilcisi oldu.
04/02/2022
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada 3 puana ulaşan taraf, 1-0'lık skorla İttifak Holding Konyaspor oldu.
Konya temsilcisine galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 65. dakikasında Zymer Bytyqi kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 48'e yükselten İttifak Holding Konyaspor, lider Trabzonspor'u takibini sürdürdü.
Konya deplasmanından eli boş ayrılan GZT Giresunspor ise 26 puan ve maç fazlasıyla 16. sırada yer aldı.
Karşılaşmanın öne çıkan anları
20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.
26. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda top, defanstan döndü.
27. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytyqi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
67. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Süleymanov'un kullandığı serbest vuruşta, kaleci Erten Ersu topa hakim oldu.
90. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinden vuruşunda direkten dönen topu defans kornere gönderdi.
Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
İttifak Holding Konyaspor: Erten Ersu, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 62 Mpoku), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 90+1 Endri Çekiçi), Rahmanovic (Dk. 79 Musa Çağıran), Amilton (Dk. 62 Bytyqi), Ahmed Hassan
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 83 Doukara), Flavio (Dk. 56 Sergen Piçinciol), Traore, Süleymanov, Diabate, Sergio, Umut Nayir (Dk. 83 Balde)
Gol: Dk. 65 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 82 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor)