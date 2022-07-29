Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Konyaspor ve Başakşehir 3. eleme turuna adını yazdırdı.

Konyaspor 3-0'ın rövanşında BATE Borisov'u 2-0 mağlup ederek tur biletini aldı.

Başakşehir ise İstanbul'daki 1-1 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

3. eleme turunda Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile eşleşirken Medipol Başakşehir'in rakibi ise İzlanda ekibi Breidablik oldu.

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29/07/2022 10:10