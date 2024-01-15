Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, yeni teknik direktörünü duyurdu.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar Fahrudin Omerovic'le anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Hoş geldin Fahrudin Omerovic" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Omerovic’e Konyaspor’umuzda başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.