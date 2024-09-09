Konyaspor'a Hollandalı stoper geliyor: 2 yıllık sözleşme imzalayacak

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Konyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Yeşil beyazlıların, AZ Alkmaar forması giyen Riechedly Bazoer ile anlaştığı ileri sürüldü.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Hollanda gazetesi De Telegraaf'ın haberine göre; Alkmaar'da bu sezon forma giyme şansı düşen Bazoer, Konyaspor'a transfer oluyor. Takım arkadaşlarına veda eden Hollandalı stoperin, yarın sağlık muayenesinden geçmek ve Konyaspor'a transferini tamamlamak için Türkiye'ye geleceği belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun muayene sonuçlarının olumlu çıkması halinde yeşil beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

68 MAÇTA 2 ASİST



2022 yılında Vitesse'den bonservis bedeli ödenmeden AZ Alkmaar'a transfer olan Riechedly Bazoer, Hollanda ekibinde 68 maça çıktı ve 2 asist yaptı. PSV Eindhoven altyapısından yetişen Bazoer'in kariyerinde Ajax, Wolfsburg, Porto ve Utrecht gibi takımlar da bulunuyor.