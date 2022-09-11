Konyaspor'dan tarihi performans!... 35 yıl sonra

Arabam.com Konyaspor, Atakaş Hatayspor'la Konyaspor'un stat zemininin kötü olması nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadı'nda karşılaştı. İlhan Palut'un öğrencileri maçı 66. dakikada takımın yeni transferi Bruno Paz'ın golüyle 1-0 kazandı.

Puanını 14'e yükselten Konya temsilcisi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Zorlu maçtan eli boş ayrılan ve 1 puanda kalan Atakaş Hatayspor ise averajla 18 sırada kaldı.

KONYASPOR'DAN TARİHİ PERFORMANS

Süper Lig'in ilk altı haftasında kalesini gole kapatan ve kulüp tarihinin en uzun serisini yakalayan Konyaspor, OPTA verilerine göre; lig tarihinde Trabzonspor'un (1986/87'de 6 maç) ardından bir sezonun ilk altı maçında gol yemeyen ikinci takım oldu.

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11/09/2022 12:06