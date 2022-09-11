Konyaspor'dan tarihi performans!... 35 yıl sonra
Spor Toto Süper Lig'de 6. haftada Arabam.com Konyaspor, Atakaş Hatayspor'u Bruno Paz'ın golüyle 1-0 yendi. İlhan Palut'un öğrencileri bu sezon oynadığı altıncı maçında da kalesinde gol görmedi ve tarihi bir performansa imza attı.
11/09/2022
Arabam.com Konyaspor, Atakaş Hatayspor'la Konyaspor'un stat zemininin kötü olması nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadı'nda karşılaştı. İlhan Palut'un öğrencileri maçı 66. dakikada takımın yeni transferi Bruno Paz'ın golüyle 1-0 kazandı.
Puanını 14'e yükselten Konya temsilcisi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Zorlu maçtan eli boş ayrılan ve 1 puanda kalan Atakaş Hatayspor ise averajla 18 sırada kaldı.
KONYASPOR'DAN TARİHİ PERFORMANS
Süper Lig'in ilk altı haftasında kalesini gole kapatan ve kulüp tarihinin en uzun serisini yakalayan Konyaspor, OPTA verilerine göre; lig tarihinde Trabzonspor'un (1986/87'de 6 maç) ardından bir sezonun ilk altı maçında gol yemeyen ikinci takım oldu.