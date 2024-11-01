Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.

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01/11/2024

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Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

TÜMOSAN Konyaspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırmıştı.

01/11/2024 08:47
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TAGS: Konyaspor
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