Koop ikinci devrede galip: 81-57

Basketbol Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nde bugün oynanan maçta Koopspor, Ceasar Larnaka Gençler Birliğini 81-57 mağlup etti.

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09/03/2024

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Koop ikinci devrede galip: 81-57

Basketbol Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nde bugün oynanan maçta Koopspor, Ceasar Larnaka Gençler Birliğini 81-57 mağlup etti.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı çekişmeli geçti. Gençler Birliği güçlü rakibine kafa tuttu. Koop devreyi 39-37 önde bitirdi.
İkinci yarıda Kooospor son bölümde ağırlığını koyarak farkı açtı ve maçı da 81-57 kazandı.

09/03/2024 18:30
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TAGS: Koop, spor, haber
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