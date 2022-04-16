Koop Sen 24. Olağan Gelen Kurulu Yapıldı

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen) bugün yapılan 24. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa Mehmetali Güröz; Genel Sekreterliğe ise Rifat Tuğsal getirildi.

Koop-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Kurulda yapılan seçimler neticesinde yeni görev bölümü şöyle:

“Bankacılık Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri: Öykü Muhtaroğlu, Ahmet KocayiğitNeriman Kara Alkar Özdeş, Cihan Çeribaşı, Kemal Kerem,Ertunç Lisani, Ziya Digeş Zehra Baybora Simge Ö.Transtürk.”



Koop ve İştirakler Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri: “İzzet Çıldam, Hüda Avşaroğlu, Yalçın Kömürcügil, Hüseyin Çoban, Örs Gazitepe, Gürkan Zehirok, Ediz Arıkan, Orbay Başar, Murat Aslan, Osman Kısaoğlu”

Denetleme Kurulu Üyeleri: “ Seren Eminer, Hüseyin Kuran, Mehmet Kaptan”



Disiplin Kurulu Üyeleri: “Nevzat Nevzat Velettin Taşkent Sermen Baradan”

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16/04/2022 13:34