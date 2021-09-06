Koop-Sen'den Binboğa Yem LTD'de 'süresiz grev' uyarısı
Güröz yaptığı yazılı açıklamada, BİNBOĞA-YEM Ltd’de yarın tam gün uyarı grevi yapılacağını duyurdu.
06/09/2021
Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de yarın tam gün uyarı grevi yapılacak.
Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Yönetim Kurulları adına, Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz yaptığı yazılı açıklamada, BİNBOĞA-YEM Ltd’de yarın tam gün uyarı grevi yapılacağını duyurdu.
Güröz, “siyasi personel istihdamına son verilmemesi halinde” ise 9 Eylül Perşembe gününden itibaren süresiz genel greve gidileceğini bildirdi.