Koop-Sen'den Binboğa Yem LTD'de 'süresiz grev' uyarısı

Güröz yaptığı yazılı açıklamada, BİNBOĞA-YEM Ltd’de yarın tam gün uyarı grevi yapılacağını duyurdu.

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06/09/2021

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Koop-Sen'den Binboğa Yem LTD'de 'süresiz grev' uyarısı

Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de yarın tam gün uyarı grevi yapılacak.

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Yönetim Kurulları adına, Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz yaptığı yazılı açıklamada, BİNBOĞA-YEM Ltd’de yarın tam gün uyarı grevi yapılacağını duyurdu.

Güröz, “siyasi personel istihdamına son verilmemesi halinde” ise 9 Eylül Perşembe gününden itibaren süresiz genel greve gidileceğini bildirdi.

06/09/2021 13:44
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TAGS: Koop-Sen, Binboğa Yem LTD, süresiz grev
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