Koop-Sen'den sert uyarı: Köy Kooperatiflleri zarar görecek

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile Creditwest Bank arasında imzalanan protokol ile çiftcilerin zahire ödemeleri Creditwest Bank'tan ödenecek olması Koop-Sen tarafından tepkiyle karşılandı.

Koop-Sen yaptığı açıklamada "1959 dan beri Kooperatif Merkez Bankası ve ona bağlı Köy Kooperatifleri aracılığı ile yapılan Üretici ödemeleri ilk kez sekteye uğradı." dedi.

Açıklama şöyle:

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile Creditwest Bank arasında imzalanan protokol ile çiftcilerin zahire ödemeleri Creditwest Bank tan ödenecek. 1959 dan beri Kooperatif Merkez Bankası ve ona bağlı Köy Kooperatifleri aracılığı ile yapılan Üretici ödemeleri ilk kez sekteye uğradı. Şimdi de Tarım Bakanlığı 2019 yılından itibaren Üreticiye verilecek desteklerin Kooperatifler aracılığı ile dağıtılmasını kararlaştırması, Kooperatifleşmenin önemini gündeme taşıdı.!!! ŞAKA GİBi . 1959 dan beri yürürlükte olan üretici ödemeleri sistemi yani 60 yıldır yapılan uygulama 2018 yılında bozuluyor ancak 2019 yeni bir ödeme sistemiymiş gibi haber yapılıyor . Bu çok komik .( not: 2018 yılı zahire ödemeleri ile bozulan mevcut ödeme sistemi ile Köy Kooperatiflleri zarar görecek. )UYARMADI DEMEYİN.