Koop son nefeste: 78-77

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Büyük Erkekler Ligi’ne hazırlık amaçlı organize ettiği Açılış Kupası devam ediyor. Kupanın üçüncü hafta açılış maçında Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne olurken, mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 78-77’lik skorla Koopspor oldu.

Birkan Uzun için saygı duruşu

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan mücadelede “7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle yola çıkan, bir süre önce geçirdiği kayak kazası nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk Birkan Uzun unutulmadı. Maç öncesinde Birkan Uzun anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Koop son periyotta kazandı

Maçta ilk periyodu 15-12 üstün tamamlayan GAÜ, soyunma odasına 41-33 üstünlükle girdi. GAÜ üstünlüğünü 60-54’lük skorla son periyoda taşısa da bu periyotta yakaladığı 24-17’lik seri sonrası Koopspor mücadeleyi tek sayı farkla 78-77 kazandı ve kupada üçte üç yaptı.

Koop adına 22 sayı ile oynayan Temur Rustamov maçın en skorer oyuncusu, 21 sayı ile oynayan Koopspor oyuncusu Hamit Çeliktaşlılar ise takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı tamamladı.

Soyer ile Çetinkaya karşılaşacak

Açılış Kupası’nda üçüncü haftanın diğer karşılaşması Soyer Hacıganimler ile Çetinkaya arasında oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

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10/01/2022 22:02