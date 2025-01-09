Koop-Süt’ten 4.50 Tl’lik indirim...

Koop-Süt Yönetim Kurulu, halkın temel besin kaynaklarından biri olan sütün fiyatında önemli bir indirim kararı aldı.

11 Ocak 2025 Cumartesi gününden itibaren, 1 litrelik Koop-Süt ürününün fiyatı 4.50 TL indirimle, 49 TL olarak belirlendi.

KOOP-SÜT Yönetim Kurulu’nda yapılan açıklama şöyle:

Bu indirim, halk sağlığını ön planda tutarak yapılan istişareler neticesinde alınmıştır. Hükümetin ilgili bakanlıkları ile yapılan görüşmeler, üretimi artırmayı ve üretim maliyetlerindeki düşüşü tüketiciye yansıtmayı amaçlamaktadır. Koop-Süt Yönetim Kurulu'nun bu kararı, sütün erişilebilirliğini artırarak vatandaşların daha sağlıklı beslenmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Bu yeni fiyatlandırma ile 11 Ocak 2025 Cumartesi günü itibariyle, 1 litrelik Koop-Süt ürününü 49 TL'ye satın alabileceksiniz.

Bu indirim, süt tüketimini teşvik ederek, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan sütün herkes tarafından daha ulaşılabilir olmasını sağlayacaktır.

Koop-Süt Yönetim Kurulu, bu kararı aldığını ve yeni fiyatın kamuoyuna duyurulduğunu bildirir.