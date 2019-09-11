Koopbank 60. Yılını Kutladı

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 60. Kuruluş yıl dönümünü bir dizi etkinlik ve “Tam 60 yıldır her evin bir parçası olduk” sloganı gerçekleştirdi. Koopbank 60. Yıl etkinlikleri kapsamında, gençlerin yoğun şekilde katılımı ile 3 gün süren “3x3 Basketbol Turnuvası”, alanında uzman konukların katıldığı “Kooperatifçilik Paneli” ve 9 Eylül akşamı ise “60. Yıl Resepsiyonu” düzenlendi.

Geniş katılım ile gerçekleşen resepsiyonda, gece Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) “Dansın Rüyası” isimli muhteşem şovu ile başladı. Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de gerçekleşen resepsiyona Başbakan Ersin Tatar başta olmak üzere siyasiler, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Daha önce Mazhar, Fuat Özkan’ın sahne alacağı açıklanan resepsiyonda, Mazhar Alanson’un rahatsızlanması neden ile Hadise’nin sahneye çıkması resepsiyona katılanlara farklı bir sürpriz yaşattı.

60. YIL COŞKUSU

Etkinlikte konuşan Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, Koopbank’ın Lefkoşa’da Köşklüçiftlik’te bir evde, bir avuç insan ve 587 bin Kıbrıs Lirası ile faaliyete geçtiğini kaydetti. Ataman, bankanın bilanço büyüklüğünün 7 Milyar Türk Lirası'nı aştığına da vurgu yaparak KKTC Bankacılık sektörünün %20‘lik kısmı olan bu rakamın, Koopbank’ı sektör lideri olarak konumlandırdığını söyledi. Ataman bu güçlü yapının göstergesi olarak Koopbank’ın öz kaynaklarının 400 milyon Türk Lirasına yanaşmış durumda olduğuna da dikkat çekti. Ataman konuşmasının sonunda “60’ncı yıl coşkumuzu bizlerle burada paylaşan siz değerli misafirlerimize ve bankamızın bugünlere gelmesinde emeği olan tüm geçmiş ve halen görevdeki yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve değerli kooperatifçilerimize en içten teşekkürlerimi sunarım” ifadesini kullandı.

“BANKACILIK GÜVEN İŞİDİR”

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ise Koopbank Yönetim Kurulu olarak böylesi bir gecede kocaman bir ailenin parçası olmanın gururunu yaşadıklarını, Koopbank’ın tam 60 yıldır her evin bir parçası olduğunu söyledi. Kanan, bankacılığın güven işi olduğunu, birikimler ve alın terinin emanet edildiği kuruluşun güvenilirliğinin her şeyden önemli olduğunu, Koopbank’ın bunu başardığını vurguladı.

TATAR: GÖREVİMİZ BU KURUMU DAHA DA GÜÇLENDİRMEKTİR

Başbakan Ersin Tatar ise konuşmasında “Bizlerin görevi bu kurumu daha da güçlendirmektir” ifadesini kullandı ve ekonomik sıkıntılara rağmen alınacak tedbirlerle ve hükümetin üzerine düşenleri yapması suretiyle kurumun daha da güçlenebileceğini belirtti. Başbakan Tatar, ‘Ekonomik ambargolar ve izolasyonlara rağmen kaynakların büyütülmesi ve ekonominin kalkınmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin de katkılarıyla daha verimli bir yapı ve Anavatan’dan gelen su ile tarımsal alanda yapılacak bir takım çalışmalarla hayvancımıza, çiftçimize ve kooperatifçiliğin öz sahiplerine daha fazla kredi imkanları ile ekonomimizin güçlenmesi temel hedefimizdir’ dedi.

KIBRIS EZGİLERİNDE DANSIN SENTEZİ

FOGEM’in kalabalık bir dansçı kadrosu ile gerçekleştirdiği açılışta Kıbrıs ezgilerinde dansın sentezi konuklar farklı bir yolculuğa çıkarıldı. Dansçılar otantik Kıbrıs ezgileri ile modern dansı bir araya getirerek, farklı kültürleri şova yansıttı. FOGEM dansçıları gecede büyük beğeni topladı.

HADİSE PERFORMASI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Etkinlik öncesinde Mazhar, Fuat Özkan’ın 60. Yıl Resepsiyonu’nda sahne alacağının açıklanmasına karşın, Mazhar Alanson’un soğuk algınlığı neden ile geceye katılamayacağını açıklaması üzerine resepsiyonda Hadise sahne aldı. Hadise sahne kostümü, dans şovları ve performansı ile geceye katılanları mest etti. 2 saate yakın sahnede kalan sanatçıya Koopbank yetkilileri tarafından Kıbrıs’taki kooperatiflere ait zeytinyağı, ceviz macunu, karpuz macunu, turunç macunu gibi ürünlerin içinde bulunduğu bir de 60. Yıl Kooperatif Hediye Paketi takdim edildi.