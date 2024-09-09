“KOOPBANK 65’inci yılını kutluyor”

Koopbank 65’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 9 Eylül 1959 tarihinde 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla kurulan banka, bugün ülkemiz bankacılık sektörünün en tepesindeki finansal kuruluşlardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank'ın 65’inci kuruluş yıl dönümü nedeni ile yaptığı açıklamada, 9 Eylül 1959'da tek şube ile kurulan bankanın bugün ülke geneline yaygın 20 şubesi, gerek mevduat ve kredi hacmi gerekse bilanço büyüklüğü ile Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörü içinde en büyük paylardan birine sahip olduğunu kaydetti.

Koopbank’ın 46 milyar Türk Lirası bilanço büyüklüğü, 3 milyar Türk Lirasını aşan öz kaynak ve sağlam bir sermaye yeterliliği rasyosu ile KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu kaydeden Ataman, “Yıllardır Koopbank bir güveni temsil ediyor, bu rastlantı değildir. Ülkedeki mevduatın beşte birine yakın bir kısmına karşılık gelen 40 milyar Türk Lirası bize emanet edilmiş. Bu, Koopbank’a duyulan güvenin en büyük kanıtıdır” şeklinde konuştu. 145 bini aşan ve çoğu kooperatif gönüllüsü sadık bir müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Ataman, tüm sektörlere sağlanan 16 milyar Türk Lirasını aşan krediler ile bankanın kurulduğu ilk günden itibaren halkıyla birlikte ülkesine sahip çıkan, geleceği birlikte büyüten bir aileyi temsil ettiği söyledi.

“Kurulduğumuz günkü amacımız ne ise bugün de o”

Koopbank’ın kuruluşundan bu yana geçen 65 yılın anlamını iyi kavrayabilmek için onun hangi misyon ve şartlarda kurulduğuna iyi bakılması gerektiğini belirten Ataman, “Kurulduğumuz günkü amacımız ne ise bugün de aynı. Koopbank toplumun kalkınmasına kooperatifler aracılığıyla ve onlarla birlikte yön vermek misyonuyla kuruldu. 65 yıllık süre içerisinde kendi kültürel değerlerimizi, iş yapma tarzımızı, ekonomik misyonumuzu ve istikrarlı iş anlayışımızı koruyarak bu önemli yıl dönümünü bugün idrak ediyoruz.” dedi.