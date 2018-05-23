Koopbank Kompozisyon Yarışması Sonuçlandı

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) bu yıl 2. kez gerçekleştirdiği, ilkokullar arası kompozisyon yarışması sonuçlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleşen “Üret, Tanıt, Kazan” konulu yarışmaya yüksek düzeyde katılım oldu. İlkokul 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen yarışmaya 130 ilkokul öğrencisi katıldı.

Yarışmanın birincisi TED Koleji’nden “Işıklı Kumbara”, ikincisi Akdoğan Dr.Fazıl Küçük İlkokulu’ndan “Başarının verdiği mutluluk” ve üçüncüsü ise Yakın Doğu İlkokulu’ndan “Çalış, Üret, Kazan” isimli kompozisyon oldu. Öte yandan üç ilkokul öğrencisine mansiyon ödülünün verildiği yarışmada, dört öğrenci ise Koopbank Özel Ödülü’ne layık görüldü.

KOOPERATİFÇİLİK, TASARRUF VE HAYALLER

İlkokul öğrencilerinin üretim, tanıtım ve kazancı kompozisyonlarına yansıttığı yarışmada, üretim bilincinin ilkokullar arasında yerleşmesi hedeflendi. Yarışmada çocuk perspektifinden çok başarılı kompozisyonların yazıldığı gözlemlenirken, seçici kurul alanında uzman kişilerden oluşturuldu.

Yarışmaya katılan kompozisyonlar, seçici kurul üyeleri Eğitim Denetmeni Esen Bahadır, Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, yazar Ayşen Dağlı ve Koopbank Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden Oshan Sabırlı tarafından değerlendirildi. Kurul, çocukların dil kullanımı, konuya hakimiyet, yaratıcı düşünce ile birlikte kendilerini ifade etme biçimlerini göz önünde bulundurarak en başarılı bulduğu kompozisyonları sıraladı.

ZENGİN ÖDÜLLER

Kompozisyon yarışmasına katılan tüm öğrencilere katılım sertifikasının yanı sıra anı hediyeleri verilecek. Yarışma birincisi laptop bilgisayar, yarışma ikincisi tablet bilgisayar, yarışma üçüncüsü ise dijital fotoğraf makinesi sahibi olacak. Koopbank tarafından yapılan açıklamada ödül töreninin 25 Mayıs Cuma günü, yapımı henüz tamamlanan Telefon Dairesi yanındaki Koopbank’ın yeni Genel Müdürlük Binası’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımı ile saat 09:00’da yapılacağı kaydedildi. Ödül töreninde ayrıca kazanan tüm okullara ve kazanan yarışmacılara plaket takdim edilecek.

Yarışmayı kazananlar ve mansiyon ödülleri ile Koopbank Özel Ödülü kazananlar şu şekilde oldu;

DERECEYE GİRENLER

Işıklı Kumbara - Bengisu Düzgün – TED Kuzey Kıbrıs Koleji Başarının verdiği mutluluk – Gökçe Erden – Akdoğan Dr.Fazıl Küçük İlkokulu Çalış Üret Kazan – Tansel Şık – Yakın Doğu İlkokulu

MANSİYON ÖDÜLLERİ

Ben ve Çilek Tarlam - Melis Erkmen – English School of Kyrenia

Başarı İçin “Üret, Tanıt, Kazan” – Ali Uyar – Polatpaşa İlkokulu

Benim Güzel Restoranım – Meryem Aşan – Şehit Yalçın İlkokulu

KOOPBANK ÖZEL ÖDÜLLERİ

Koolakas – Tuana Öztürk – TED Kuzey Kıbrıs Koleji (4B)

Kazanmak Güzeldir – Leyli Babanazarova – Gelibolu İlkokulu

Emek – Fatma Şişik – Karaoğlanoğlu İlkokulu

Portakallı Çilekli Süt – Çağan Efe Kılıç – TED Kuzey Kıbrıs Koleji

Oshan SABIRLI

Koopbank

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