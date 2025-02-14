Koopbank, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne araç bağışladı

Kooperatif Merkez Bankası, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne, Demirhan Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kullanılmak üzere asansörlü minibüs bağışladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi önünde gerçekleşen bağış törenine, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli ile Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman katıldı.

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Yerli burada yaptığı konuşmada, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne genelde her yıl yardım yaptıklarını ve Daire’nin isteği doğrultusunda bağışlanan aracı, sosyal hizmetlere yaraşır bir şekilde, dairenin işlerini kolaylaştırmak ve hizmetlerin sürdürülmesine yardımcı olmak için hibe etmekten gurur duyduklarını söyledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Koopbank’ın geleneksel hale getirdiği yardımları sayesinde, daha öncesinde çocuk yuvasına araç bağışlandığını, şimdi de Engelsiz Yaşam Evi’ne çok büyük bir ihtiyaç olan bu minibüsün bağışlandığını söyleyerek teşekkürlerini sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu da konuşmasına, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve tüm Kurul Üyelerine hassasiyet ve duyarlılığı için teşekkür ederek başladı ve banka tarafından yıllardır özellikle Sosyal Hizmetler Dairesi’ne, buna benzer ciddi yardımlar yapıldığını söyledi.

On yıldır açılmayı bekleyen Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açıldığını ve engelli bireylerin oraya taşınması ile ilgili bir araç sıkıntısı yaşandığını belirten Gardiyanoğlu, bu sorunun Ataoğlu’nun talimatıyla Koopbank tarafından bağışlanan 18 kişilik minibüsle çözüleceğini anlattı.

Gardiyanoğlu, ayrıca yine Ataoğlu’nun talimatıyla Vakıflar Bankası’nın da gelecek hafta Sosyal Hizmetler Dairesi ve engelli bireylerin kullanıma verilmek üzere 16 kişilik bir minibüs hibe edeceğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu ise bugün çok güzel bir mesaj verildiğini ifade ederek, yerel bankalar desteklendiği ve yerel bankalara sahip çıkıldığı sürece karşılık alınacağını söyledi.

Engelsiz Yaşam Evi’ne bağışladıkları minibüsün çok verimli kullanılacağına inanç belirten Ataoğlu, bu bağıştan duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirerek teşekkürlerini sundu. Bu bağış etkinliğinin ilk olmadığını, devamlılık arz ettiğini dile getiren Ataoğlu, buna benzer bağışların yerel bankaların desteklenmesi ve verilen hizmetlerin karşılığı olduğunu ifade etti.

Tören, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Yerli’nin, bağışlanan minibüsün anahtarını Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Ecevit’e teslim etmesiyle tamamlandı.