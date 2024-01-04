Koopbank talihlileri belli oldu

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04/01/2024

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Koopbank talihlileri belli oldu

Koopbank’ın Optimum / Koop24 ve HEP’i yeni yıl kampanyalarında OptimumCard ve Koop24 kartları ve HEPi cüzdan bakiyesiyle kare kodu okutarak alışveriş yapan toplam 12 Koopbank müşterisi Samsung 65’’ UHD Smart TV sahibi oldu.

Koopbank’ın Genel Müdürlük binasında Noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda yapılan çekilişle belirlenen talihlilere ödülleri törenle teslim edildi.

Noter huzurunda gerçekleşen Optimum / Koop24 çekilişinde şu talihliler hediye sahibi oldu:

“Nermin Danış, Fahriye Züğürt, Filiz Yeşilada, Emel Silifkeli, Şaziye İnce, İrfan Derleyen, Serpil Evrem, Ersin Kaşif, Ayşem Mullacuma, Turgay Katırcıoğlu”

HEPi çekilişinde ise Özer Karanfiller ve Huriye Özbilen Mahmutlar ödül kazandı.

04/01/2024 17:50
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TAGS: Koopbank talihlileri belli oldu
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