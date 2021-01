Koopbank’ın Mobil Cüzdanı ‘’Hepi’’ Android ve ios marketlerinde

Koopbank’tan yapılan açıklamada “Kıbrıs’ın Mobil Cüzdanı” olarak tanımladıkları mobil cüzdan uygulaması HEPi’nin Android ve IOS marketlerinde yerini aldığı duyuruldu. HEPi mobil cüzdan uygulamasının Koopbank müşterisi olsun veya olmasın her kesime hitap eden bir uygulama olarak kullanıma sunulduğu belirtildi.

HESAPLAR VE KARTLAR ARTIK MOBİL CÜZDANDA

HEPi ve üniversite öğrencilerine yönelik olan HEPi Student mobil cüzdan uygulamaları fiziksel cüzdanın yerine alıyor. Bu uygulamalar ile Koopbank müşterileri tüm banka hesapları ile Optimum ve Koop24 kartlarını cep telefonlarına taşıyarak tek bir mobil cüzdanda toplama imkânına sahip oluyor. HEPi kullanıcıları mobil cüzdanları ile paraya, karta ve POS cihazlarına temas etmeden alışverişlerini POS cihazı üzerinden QR kod (kare kod) okutarak gerçekleştiriyor.

TÜM BANKALARA AİT KARTLAR DA HEPi’de

HEPi mobil cüzdan uygulamasında tüm bankalara ait kredi ve banka kartlarından cüzdana para aktarma da mümkün olacak. Para transferleri de HEPi ile çok daha pratik bir hale geliyor. Kullanıcılar HEPi veya HEPi Student cüzdanlarından diğer HEPi kullanıcılarına sadece cep telefonu numarası üzerinden anında para gönderebilecek. HEPi’nin getirdiği bir diğer yenilik ise sadakat programlarında oluyor. HEPiCiK adı verilen yeni puan uygulamasında kullanıcılar biri her yerde, diğeri ise alışverişin yapıldığı işyerinde geçerli olacak şekilde iki tür puanı birden kazanıyor.

LANSMAN KAMPANYASINA ÖZEL 2500 TL’YE KADAR HEPiCiK KAZANMA İMKÂNI

HEPi uygulaması benzerlerinden farklı bir lansman kampanyası ile kullanıcılara sunuluyor. HEPi ve HEPi Student kullanıcıları anlaşmalı işyerlerinden mobil cüzdan bakiyelerini kullanarak yapacakları alışverişler sonrasında 2500 TL’ye kadar HEPiCiK kazanma imkânına sahip olacaklar. Kampanya 31 Mart 2021 tarihine kadar birçok farklı sektörde geçerli olacak.

HEPi BUGÜNE KADAR Kİ KART KULLANIM ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİRECEK

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank’ın bugüne değin sektördeki en yeni uygulamaları başlatmada öncü olduğunun ve örnek çalışmalara imza attığının altını çizerek HEPi mobil cüzdan ile alışveriş ve para transferinde yeni bir dönemi başlattıklarını belirtti. Ataman, “kartla ödeme yerine artık ceple, QR kod okutarak ödeme dönemi başlıyor, paraya, karta ve POS’a temas etmeden” dedi. HEPi ile para transferinin de artık sadece alıcının cep telefonu numarası girilerek gerçekleştirilebileceğini söyleyen Genel Müdür Ataman, hem HEPi hem de HEPi Student ile ülkedeki finansal teknolojilerdeki çıtanın seviyesini Koopbank olarak yukarıya çıkartmış olduklarını belirtti.

“ÖDEMEDE QR KOD TEKNOLOJİSİNİ BU SEVİYEDE KULLANAN İLK BANKAYIZ”

Koopbank Genel Müdür Yardımcısı Kemal Özçınar, geliştirdikleri mobil cüzdanın teknolojik özellik ve güvenlik unsurları açısından dünyadaki benzerleri ile aynı üst seviyede olduğunu belirtti. Özçınar, HEPi mobil cüzdanın her işleme özel olarak POS üzerinde farklı bir QR kod (kare kod) ürettiğini, bunun ülkemizde bir ilk olduğunu söyledi. Yakın zamanda işyerlerindeki POS cihazlarının yerini de cep telefonu ve tabletlerin alacağını söyleyen Özçınar, “artık QR kod üreten cep POS ve tablet POS’ları kullanmaya başlayacağımız bir döneme de giriyoruz. Müşterinin elindeki cep telefonu bir cüzdan, işyerindeki cep telefonu ise bir POS cihazı görevini yapacak” dedi.

HEPi uygulamasının içinde yer alan sadakat programının benzerlerinden çok farklı olduğunu da belirten Özçınar, “Geleneksel olarak kazanılan ve her yerde harcanabilen puanların yanında ‘size özel’ adında bir HEPiCiK puanı daha geliyor. Artık her işyerinde iki tür puan kazanılıyor. Bunlardan bir tanesi alışık olduğumuz ve her yerde kullandığımız puan türü olan ‘HEPiCiK - Her Yerde’. Diğeri ise, size özel olarak tabir ettiğimiz ve alışveriş yaptığınız o işyerinde geçerli ‘HEPiCiK - Size Özel’ puanınız.” dedi.

Eğitim Bakanlığı-Koopbank işbirliğinin ürünü ‘’Ada Kart-HEPi Student”

Koopbank ile Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın işbirliği çerçevesinde üniversite öğrencilerine yönelik olarak geliştirilen HEPi Student öğrenci mobil cüzdan uygulaması da aynı platform üzerinden öğrencilerin kullanımına sunuluyor. HEPi Student mobil cüzdanı kapsamında sunulacak hizmetler öğrencilerin adadaki hayatlarını kolaylaştırmanın yanında onları bankacılık çözümleriyle daha yakından tanıştırmayı ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Üniversite öğrencileri banka hesap ve kartlarını tek bir mobil cüzdanda toplamanın yanı sıra mobil cüzdanları üzerinden yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden ve kampanyalardan yararlabilecek. Arzu eden öğrenciye uluslararası geçerliliği olan bir banka kartı olan Ada Kart da verilecek. Eğitim Bakanlığının burs ve benzeri ödemeleri de artık bu yeni mobil cüzdan üzerinden yapılacak. HEPi Student mobil cüzdanı ile öğrenciler kendi aralarında ücretsiz para transferi ve kafe/restoran/market gibi işyerlerinde yapılan alışverişin paylaşarak ödemesini de gerçekleştirebilecek.

05/01/2021 09:01