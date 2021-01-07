Koopbank’ın yeni yıl talihlileri belirlendi

Koopbank’ın yeni yıl kampanyası çerçevesinde OptimumCard ve Koop24 kart kullanıcıları arasında yapılan çekilişte 10 kişi Tam Cumhuriyet Altını sahibi oldu. Koopbank’ın Lefkoşa’da bulunan Genel Müdürlük binasında Noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda gerçekleşen çekiliş ile Tam Cumhuriyet Altını talihlileri belirlendi. Talihliler kazandıkları altınları Koopbank yöneticilerinden teslim aldı.

10 Kişiye Tam Cumhuriyet Altını

01 Aralık 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında OptimumCard ve Koop24 kart kullanıcıları Optimum POS Cihazlardan yaptıkları alışverişlerinin her 100 TL’lik bölümü ile bir çekiliş hakkı kazandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte şu talihliler Tam Cumhuriyet Altını sahibi oldu;

1-Fatma Ergün

2-Arzu Özön

3-Ali Bayraktar

4-Kıymet Bulutbeyaz

5-Melek Şule Aker

6-İbrahim Berkay

7-Fethi Bulut

8-Yeşim Aytan

9-Sevda Sarı

10-Fatma Altıncıoğlu

Kampanyalar ve yeni ürünler hız kesmiyor

Koopbank Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Kemal Kerem yaptığı açıklamada ülkenin lider bankası olan Koopbank’ın kampanyalarının her yıl olduğu gibi 2021 yılında da devam edeceğini kaydetti. Bankanın yeni teknolojik ürün olan mobil cüzdan uygulaması HEPi’nin benzeri görülmemiş lansman kampanyasından da bahsetti.

HEPi ile hesaplar ve kartlar artık mobil cüzdanda

HEPi mobil cüzdan uygulamasında tüm bankalara ait kredi ve banka kartlarından cüzdana para aktarılabileceği gibi Koopbank müşterileri tüm banka hesapları ile Optimum ve Koop24 kartlarını cep telefonlarına taşıyarak tek bir mobil cüzdanda toplama imkânına sahip oluyor. HEPi kullanıcıları mobil cüzdanları ile POS cihazı üzerinden QR kod (kare kod) okutarak ödeme işlemlerini temassız ve güvenli bir şekilde yapabiliyor. Para transferleri de HEPi ile çok daha pratik bir hale geliyor.

Lansman kampanyasına özel 2500 TL’ye kadar HEPiCiK kazanma imkânı

HEPi uygulaması benzerlerinden farklı bir lansman kampanyası ile kullanıcılara sunulduğunu belirten Kerem. HEPi ve HEPi Student kullanıcılarının anlaşmalı işyerlerinden mobil cüzdan bakiyelerini kullanarak yapacakları alışverişler sonrasında 2500 TL’ye kadar HEPiCiK kazanma imkânına sahip olacakların müjdesini verdi ve Kampanya 31 Mart 2021 tarihine kadar birçok farklı sektörde geçerli olacağını belirtti.

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07/01/2021 17:06