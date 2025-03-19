Koopbank’ta Personel Alımı

Koopbank’ın çeşitli bölümlerinde görevlendirmek üzere yazılı ve sözlü sınavlarla 30 personel alınacağı duyuruldu. Başvuruların 19 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında(her iki tarih dahil) online kabul edileceği, başvuru sisteminin 28 Mart 2025 Cuma gecesi saat 23.59’dan sonra kapatılacağı bildirildi.

BAŞVURULAR ONLINE OLARAK ALINACAK

Koopbank’tan yapılan açıklamada elden başvuru kabul edilmeyeceği bunun yerine başvuruların https://munhal.koopbank.com banka internet sitesi üzerinden yapılabileceği vurgulandı.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLAR

Yapılan açıklamada yazılı sınav tarihinin 26 Nisan 2025 Cumartesi olacağı, sınav yeri ve saatinin adaylara bildirileceği kaydedildi. Yazılı sınav barajlarını geçen adayların sıralama kriterlerine bağlı olarak sözlü sınava çağrılacağı belirtildi.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

Bankanın www.koopbank.com internet sitesinden ve sosyal medya kanallarından başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi alınabileceği açıklandı. Münhal ile ilgili her türlü soru için de [email protected] e-posta adresine mesaj gönderileceği bildirildi.