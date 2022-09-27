Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık oldu

Görevden alma ve atamalar devam ediyor. Resmi Gazete'de görevden alma ve atama kararnameleri yayımlandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Mevkiine atanmış olan Huriye Kutup görevden alınıp yerine Çelebi llık atandı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi Genel Sekreteri mevkiine Soley Akçaba, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Plan-Proje Müdürü mevkiine Mehmet Kayan atandı.

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27/09/2022 19:37