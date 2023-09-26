Kooperatif temsilcileri zeytin hasadı öncesinde üreticilerle bir araya geldi

Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi ile Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Tarım Kooperatifi (EZKOOP) temsilcileri hasat öncesi zeytin üreticileriyle bir araya geldi.

Hafta sonu yapılan toplantıda, önümüzdeki günlerde başlayacak hasadın planlanması, sektörle ilgili alınması gereken önlemler, imar planlarının olmamasının zeytinciliğe oluşturduğu tehditler ve zeytin kooperatifinin tamamlanan altyapı yatırımları konuşuldu.

Yapılan açıklamaya göre, Zeytin Koop Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Haset ile EZKOOP Başkanı Hürrem Tulga üreticilere seslendi.

Haset: “Son 4 yılda yürütülen projelerle güçlü bir altyapı oluşturuldu”

İlk sözü alan Zeytin Koop Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Haset, kooperatifin kurulduğu 2017 yılından bugüne büyük aşama kaydedildiğini söyledi.

Son 4 yılda ise yürütülen projelerle güçlü bir altyapı oluşturulduğunu kaydeden Haset, üreticilerle birlikte kooperatife sahip çıkma dışında seçenek olmadığını dile getirdi. Mustafa Haset, kooperatifi el birliğiyle daha da güçlendirmek için çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Tulga: “4-5 yıl içinde sağlanan bu gelişme el birliğinin ürünü”

EZKOOP Başkanı Hürrem Tulga, tüm sektörün gözünün burada olduğunu kaydederek, “Lefke’den Girne’den üreticiler bu toplantıdan çıkacak olan sonuçları bekliyor” dedi.

4-5 yıl içinde sağlanan bu gelişmenin el birliğinin ürünü olduğunu ancak daha yapılacak iş olduğunu belirten Tulga, en başta da hükümetlerin daha duyarlı olması için yapılması gereken girişimler olduğunu kaydetti. Altyapıya yatırımların teşviki yanında, tarımsal alanların tespit edilip, korunması için ivedilikle adım atılmasının şart olduğunu söyleyen Hürrem Tulga, zeytin yasasının çıkmış olmasının sektör için çok önemli bir gelişme olduğunu ancak yasanın uygulanmasının da en az yasanın çıkması kadar önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıda, üreticiler de söz alarak görüş ve önerileri paylaştı.