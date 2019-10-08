Kooperatif’te Dana rahatsızlığı

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne atanan Kemal Deniz Dana’nın, asli görevinin dışına çıkarak, Kooperatif Merkez Bankası ve iştiraklerinin içişlerine karıştığını tespit eden kooperatiflerde örgütlü Koop - Sen grev kararını görüşmek için özel gündemle toplanacak.

Dana’nın, mukayyit olduğu günden itibaren, bankada, Binboğa’da, Levazım’da, içişlerine müdahale ederek, bazı müşterilere ait iş takibi yaparak, bugüne kadar hiçbir mukayyidin üstlenmediği bir role soyunduğunu ifade eden Koop- Sen’e yakın kaynaklar, bu noktada grev dahil, bir dizi mücadele sürecine başlayacaklarını ifade ediyor. Koop- Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz’ün, yarın geniş bir basın açıklaması yapacağı ve Dana’nın Kooperatif ve iştiraklerinin içişlerine karışmamasını isteyeceği öğrenildi.

08/10/2019 16:12