Koopspor, DAÜ'ye acımadı (103-49 )

Basketbolda Büyük Erkekler Süper Ligi’nin 4’üncü haftasında Koopspor ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan mücadeleyi Koopspor 103-49 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Maçta takımı adına 33 sayı kaydeden Kercem İnancı, en çok sayı kaydeden isim olarak mücadeleyi tamamladı.Sezonun son haftasında Koopspor, Yakın Doğu Üniversitesi’ne konuk olacak. DAÜ ise Girne Amerikan Üniversitesi ile karşılaşacak.



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16/06/2021 09:47