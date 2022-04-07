Koopspor Girne’de kazandı: 69-48

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de heyecan devam ediyor. 5.haftada iki iddialı ekip Girne Amerikan Üniversitesi ile Koopspor, Girne’de karşı karşıya geldi. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 69-48 galip ayrılan taraf Koopspor oldu.

Maça oldukça iyi başlayan ve ilk periyodu 25-8 üstün geçen Koopspor, ikinci periyotta farkı koruyamasa da soyunma odasına 35-24 üstün girdi. Üçüncü periyotta etkili oyununu devam ettiren Lefkoşa temsilcisi son periyotta da hata yapmayarak maçı 69-48’lik skorla kazandı.

Alpay’dan etkili performans

Koopspor’da Temur Rustamov 15 sayı ile maçı tamamlarken, Alpay Şerbetçioğlu eski takımına karşı 14 sayı, 7 ribauntluk performansı ile maçın en verimli oyuncusu oldu. GAÜ’de Praise Okafor’un 16 sayı 8 ribauntluk katkısı yenilgiyi engelleyemedi.

Aldığı deplasman galibiyeti ile 5’inci mücadelesinde 4’üncü galibiyete ulaşan Koopspor, geçtiğimiz akşam mağlup olan Soyer Hacıganimler ile puanını eşitleyerek zirveye ortak olurken, GAÜ 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada kaldı.

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07/04/2022 10:24