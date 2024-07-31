Koopspor, Nasıroğlu yönetimini istifaya davet etti

Koopspor yönetimi, Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu'nun Basketbol Federasyonu'nun uygulamalarını hatalı bularak hukuk dışı ve usulsüz kararlar ürettiği gerekçesiyle başkan Ertuğ Nasıroğlu’na 6 ay hak mahrumiyeti cezası vermesi sonrası açıklama yaptı. Açıklama şöyle;

"BİZİM DEĞERLERİMİZ BİR ŞAMPİYONLUKTAN ÇOK DAHA BÜYÜK

Spor Dairesi Genel Ceza Kuruluna yapmış olduğumuz başvurumuz değerlendirilmiş ve 30 Temmuz 2024 tarihli kararla haklılığımız ortaya çıkmıştır.

Koopspor olarak altyapıdan yetişen pırıl pırıl çocuklarımıza basketbol eğitimi yanında adaletin, dürüstlüğün, doğru bildiğin yolda mücadelenin her türlü şampiyonluktan daha değerli ve üstün olduğunu öğretmek hep önceliğimiz olmuştur. Bu aynı ilkelerin doğrultusunda yaşanan usulsüz uygulamalara karşı yapmış olduğumuz başvurmuz sonucu bugün tarafımıza tevdi edilen kararla haklılığımız ispatlanmıştır. Basketbol Federasyonunun gerek kurulları gerek kararları ile mevzuata ve usule aykırı olarak uygulamalara imza attığı ortaya çıkmıştır.

Şampiyonluk elimizden alındı

açıklanan karar, haksız yere elimizden alınan bir şampiyonluğu, pırıl pırıl gençlerimizin elinden alınan spor yapma haklarını telafi etmese de adaletin yerini bulmuş olmasının sevincini taşıyoruz ve bu sevinci hepinizle paylaşıyoruz.

Basketbolu kaosa sürükleyenlere yakışan istifa etmektir

Genel Ceza Kurulu, Federasyon Başkanı Ertuğ Nasıroğlu'nu uygulamaları sebebiyle cezalandırmıştır. Yanlış uygulamalarla basketbola hizmet etmek yerine kaosa sürükledikleri bir sezondan sonra onlara yakışan istifa etmektir.

Ülke basketbolunun hukuka saygı duyan, kişisel hırslarla günahsız çocukları cezalandırmaya yeltenmeyecek, tüm kulüplere eşit mesafede durarak hizmet edecek bir yönetime ihtiyacı vardır.

Koopspor yeni sezonda liglere dönüş yapacaktır. Bu güzel haberi hepinizle paylaşıyor, hukuksuzluğun değil sadece basketbolun ve gölgesiz başarıların konuşulacağı güzel günlerde, sahalarda buluşmayı diliyoruz."