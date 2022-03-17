KOOPSÜT’te ambalaj etiketleme uygulamasına gidildi

KOOPSÜT almak isteyen vatandaş, alışagelmedik uygulamayla karşılaşıyor. KOOP’un ürettiği süt çeşitleri, farklı ambalajların içerisinde tüketiciye sunuluyor.

KOOPSÜT 15 Mart 2022 tarihinde yaptığı açıklamada ambalaj etiketleme uygulamasına gidildiğini duyurdu.

KOOPSÜT’ten yapılan açıklamada, dünyada yaşanan nakliye ve hammadde tedariki sıkıntısı nedeniyle ambalaj üretimi konusunda sıkıntı yaşandığı bu nedenle ambalaj ithal edilemediği belirtilerek, elde bulunan ambalajların değerlendirildiği ifade edildi.

Öte yandan yaşanan sıkıntının ise zamanında sipariş verilmediği için yaşandığı iddia edildi.

Koopsüt’ten yapılan açıklama şöyle:

Süte son yapılan zamların ardından 1 litrelik yağlı sütün fiyatı 11,95 TL’den 15,40 TL’ye, yarım yağlı 12,25 TL’den 15,60 TL’ye, yağsız 12,85 TL’den 16,35 TL, laktosuz 14,95 TL’den 18,45 TL’ye ve keçi sütü ise 20,70 TL’den 25,00 TL’ye yükseldi.

1 kilo tuzlu hellimin fiyatı 98 TL, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatı ise 102 TL oldu.

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17/03/2022 14:24