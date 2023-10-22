Koopsüt’ün “İsias Ortak Davamız” logolu ürünleri raflarda yerini aldı

Tüketilen her bir Koopsüt ürünü ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne  katkı yıl boyunca devam edecek Tüketilen her bir Koopsüt ürünü ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne  katkı yıl boyunca devam edecek

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22/10/2023

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Koopsüt’ün “İsias Ortak Davamız” logolu ürünleri raflarda yerini aldı

Koopsüt ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin ortak yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi “İsias Ortak Davamız” Koopsüt özel ambalajları bugün raflarda yerini aldı.

Koopsüt'ten yapılan açıklamada, geçen haftalarda Koopsüt ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında imzalanan destek protokolü kapsamında tüketilen her bir Koopsüt ürünü ile “İsias Ortak Davamız” logolu ürünler ile farkındalık kazanımına katkı sağlanması  sözü verildiği anımsatılarak şöyle denildi:

“Koopsüt ürünlerinin ‘Her Bir Damlasında Destek Var’ sloganı ile halkımız tarafından verilen mücadelenin simgesi olan Şampiyon Melekler logolu Koopsüt’ün yeni ambalajları raflarda yerini aldı."

Açıklamada, tüketilen her bir Koopsüt ürünü ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne yapılacak olan katkının yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

 

 

 

22/10/2023 11:34
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TAGS: Koopsüt’ün “İsias Ortak Davamız” logolu ürünleri raflarda yerini aldı
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