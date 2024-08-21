KOP futbolda en tehlikeli takımları açıkladı

Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu (KOP) statlarda yaşanan kavga ve taşkınlıklar konusunda tehlike düzeyi en yüksek 10 takımı belirledi.

Fileleftheros KOP’un, Rum polisinin, statlarda gerekli güvenlik prosedürlerinin uygulanmaması halinde polisin maçlarda görev yapmayacağı ihtarı üzerine hem risk düzeyi yüksek 10 takımı açıkladığını hem de “yüksek riskli maçlara” götürülebilecek konuk takım taraftarı sayısına sınırlama getirdiğini yazdı.

Habere göre KOP’un dün açıkladığı en tehlikeli takımlar listesinde APOEL, Omonia-Lefkoşa, AEL, Apollon, Aris, Anorthosi, AEK, Baf FC, Omonia 29M ve Nea Salamina” bulunuyor.

KOP açıklamasında, 2024-2025 sezonunda, tehlike düzeyi yüksek takımlarla yapılacak karşılaşmalarda konuk takım tarafından stada götürülebilecek taraftar sayısının 800 ile sınırlandırıldığı bilgisi verildi. Açıklamada, götürülecek taraftar sayısının, maçın oynanacağı stadın kapasitesinin yüzde 10’undan fazla olmaması şartıyla 800 kişi olabileceğini, bu rakam stat kapasitesinin yüzde 10’undan fazla ise, götürülecek taraftar sayısının stat kapasitenin yüzde 10’u kadar olabileceği detayına yer verildi.

KOP Başkanı Yorgos Kumas, Hristodulidis hükümetinin, Doğu Akdeniz bölgesinde bir mesele çıkar ve Güney Kıbrıs tahliye edilecek yabancıların konuk edileceği ülke olması gereği halinde, Rum polisinin riskli bölgelerden tahliyelere daha çok personel angaje edebilmesi için, karşı takımın sahasında oynanacak maçlara taraftarlar götürülmesinin yasaklanması önerisini de kabul ettiklerini açıkladı.