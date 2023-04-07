Başıboş köpeğe çarpan motosiklet sürücüsünün iki bacağı kırıldı

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07/04/2023

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Başıboş köpeğe çarpan motosiklet sürücüsünün iki bacağı kırıldı

Başıboş köpeğe çarpan motosiklet sürücüsünün iki bacağı kırıldı, köpek telef oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.30 sıralarında Kaplıca-Mersinlik Anayolunda meydana gelen kazada, Bedirhan Öğüt (E-21) yönetimindeki LJ 221 plakalı motosiklet ile Mersinlik istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solundan anayola çıkan başıboş köpeğe çarptı. Kazada köpek telef olurken, motosiklet sürücüsü her iki bacağında kırık teşhisi nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde cerrahi serviste müşahede altına alındı.

07/04/2023 09:31
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs,
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