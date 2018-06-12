Köpeğin parçaladığı çekyattan para ve altın çıktı

Adana'da 3 yıl önce hayatını kaybeden kişinin evinin bahçesindeki çekyatı köpeğin parçalamasıyla ortaya çıkan 110 gram altın ve 2 bin 700 lira polise teslim edildi



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hanım Sağlam geçirdiği rahatsızlık üzerine 3 yıl önce hayatını kaybetti.



Yakınları tarafından evi kiraya verilen Sağlam'ın sağlığında bakımını üstlendiği köpeğini de kiracısı beslemeye başladı.

Bahçede oynayan köpeğin, çekyatı parçalamasıyla içinden toplamda 110 gram olan 9 altın bilezik ile 2 bin 700 lira çıktı. Para ve altınları fark eden komşular durumu polise haber verdi.



Eve gelen ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından para ve altını polis merkezine götürdü.



Polisin yaptığı ilk araştırmada Sağlam'ın yalnızca bir kız kardeşinin olduğu belirlendi.