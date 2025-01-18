Köpeğini dövdükten sonra çöpe atan bir kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs basını, köpeğe şiddet uyguladıktan sonra canlı canlı çöpe atan kişiyi konuşuyor.

Pegeia'da bir çöp kutusunda ağır yaralı bir köpeğin bulunmasıyla ilgili olarak 30 yaşında bir kadın tutuklandı.

Baf Bölge Mahkemesi, Cuma gecesi Hayvan Polisi tarafından, köpeğinin çöp kutusunda bulunmasının ardından tutuklanan şüpheli hakkında bir günlük gözaltı emri çıkardı.

İsmi açıklanmayan zanlı, Köpekler Yasası kapsamında hayvanlara kötü muamele ve istismar suçlamasıyla karşı karşıya. Polis, köpeğin şu anda veteriner kliniğinde tedavi altında ve durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Güney Kıbrıs’taki hayvan hakları koruyucuları olaya büyük tepki gösteriyor