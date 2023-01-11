Köpeğini kurtarmak için denize atladı

Rol aldığı dizilerin yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de tanınan oyuncu Tuvana Türkay ile iş insanı sevgilisi İzzet Antebi, geçen günlerde 3 aylık bir yavru köpek sahiplendi.

Yogi adını verdikleri köpekleri ile dışarı çıkan çift, talihsiz bir kaza yaşadı.

KÖPEĞİ İÇİN DENİZE ATLADI

Çiftin 3 aylık yavru köpeği talihsiz bir kaza sonucu denize düştü. Köpeği Yogi'nin denizde çırpındığını gören Türkay da onu kurtarmak için kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.

Denizde üşüyen Tuvana Türkay hastalandı.

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11/01/2023 14:53