Köpeğini kurtarmak için denize atladı
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi çiftinin kısa bir süre önce sahiplendiği 3 aylık yavru köpek talihsiz bir kaza sonucu denize düştü. Köpeğin denizde çırpındığını gören Türkay da onu kurtarmak için kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı. Ünlü oyuncu, o anları anlattı.
11/01/2023
Rol aldığı dizilerin yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de tanınan oyuncu Tuvana Türkay ile iş insanı sevgilisi İzzet Antebi, geçen günlerde 3 aylık bir yavru köpek sahiplendi.
Yogi adını verdikleri köpekleri ile dışarı çıkan çift, talihsiz bir kaza yaşadı.
KÖPEĞİ İÇİN DENİZE ATLADI
Çiftin 3 aylık yavru köpeği talihsiz bir kaza sonucu denize düştü. Köpeği Yogi'nin denizde çırpındığını gören Türkay da onu kurtarmak için kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.
Denizde üşüyen Tuvana Türkay hastalandı.