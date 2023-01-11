Köpeğini kurtarmak için denize atladı

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi çiftinin kısa bir süre önce sahiplendiği 3 aylık yavru köpek talihsiz bir kaza sonucu denize düştü. Köpeğin denizde çırpındığını gören Türkay da onu kurtarmak için kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı. Ünlü oyuncu, o anları anlattı.

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11/01/2023

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Köpeğini kurtarmak için denize atladı

Rol aldığı dizilerin yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de tanınan oyuncu Tuvana Türkay ile iş insanı sevgilisi İzzet Antebi, geçen günlerde 3 aylık bir yavru köpek sahiplendi. 

Yogi adını verdikleri köpekleri ile dışarı çıkan çift, talihsiz bir kaza yaşadı.

KÖPEĞİ İÇİN DENİZE ATLADI

Çiftin 3 aylık yavru köpeği talihsiz bir kaza sonucu denize düştü. Köpeği Yogi'nin denizde çırpındığını gören Türkay da onu kurtarmak için kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı. 

Denizde üşüyen Tuvana Türkay hastalandı. 

11/01/2023 14:53
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TAGS: Tuvana Türkay, köpek, deniz,
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