Köpek balığı ısırdığı adamı tükürdü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde okyanusta yüzerken köpek balığı saldırısına uğrayan Steve Bruemmer üç hafta sonra taburcu oldu. Köpek balığıyla mücadelesini anlatan Bruemmer 'Köpek balığı beni tükürdü' dedi.

Bruemmer, 22 Haziran'da Pacific Grove'da yüzerken korkunç olay başına gelmişti. Hayvan, talihsiz adamın bacağını, karnını ve kollarını ısırmıştı. Bir hemşire ve polisin yardıma gittiği Bruemmer kurtarılarak tedavi altına alınmıştı. Natividad Tıp Merkezi'nden Dr. Nicholas Rottler, köpek balığı dişlerini bir milimetre daha geçirseydi karındaki atardamarı keseceğini söyleyip "Çok daha kötü olabilir, Bruemmer sudan çıkamayabilirdi" dedi.

Isırıkları inceleyen Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Teşkilatı, yaratığın büyük beyaz köpek balığı olduğu sonucuna varmıştı. Hayvanın 6 metre uzunluğunda olduğunu tahmin etmişti.

Taburcu edildiği gün bir videosu yayımlanan Bruemmer'ın "Shark Attack Survivor" (köpek balığı Saldırısından Kurtuldu) yazan bir tişört giydiği görülüyor. 62 yaşındaki Bruemmer, hayvanın kendisini ısırınca tükürdüğünü belirtti:

"Ben fok değilim. Beni fok sandı. Biz onların yiyeceği değiliz. Yanımda bana bakıyordu. Beni tekrar ısırabileceğini düşündüm. Bu yüzden elimle itip tekmeledim ve gitti."

28 ÜNİTE KAN NAKLEDİLDİ

Kendisine 28 ünite kan verildiğini kaydeden adam, kurtarıcılarına ve kan bağışçılarına teşekkür etti. Dr. Rottler, Bruemmer'in deneyimli bir yüzücü olmasının iyileşme sürecinde işe yaradığını vurguladı:

"Vücudunun üst tarafının gücü ve kalbinin dayanıklılığı, çoğu hastadan daha hızlı iyileşmesini sağladı."

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25/07/2022 21:28