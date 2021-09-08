Köpek balığıyla vatozun nesli tükenmek üzere

Komodo ejderi de özellikle yükselen deniz seviyeleri ve Endonezya habitatındaki yükselen sıcaklıklar nedeniyle artık nesli tükenmekte olan canlılardan biri olarak listeleniyor. Yoğun ağaç kesimi nedeniyle de abanoz ve gül ağaçları bu yıl ilk kez listeye alınan tehlike altındaki ağaçlar kategorisinde yer aldı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nden (IUCN) yapılan açıklamaya göre, getirilen balıkçılık kotaları birçok orkinos türünde popülasyonun “iyileşme yoluna” girmesine izin verdi. IUCN, 2021’den itibaren köpek balıkları ve vatozların yüzde 37’sinin yok olmak üzere olduğunu bildirdi.

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08/09/2021 11:52