Köpek Kadının Elini Parçaladı, Kemiğini Kırdı

Limasol’da bir kadın tahsildar, rutin tahsilat işlemi için gittiği bir evde pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Fileleftheos ve diğer gazeteler pazartesi günü meydana gelen olayda tahsildar kadının, gittiği evin salonunda tahsilat belgelerini hazırladığı sırada salona giren yasaklı pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradığını yazdı.

Habere göre köpek, kadının kendini korumak için siper ettiği sol elini parçaladı, kemiğini kırdı. Özel hastaneye kaldırılarak ameliyat edilen kadın dün taburcu oldu.