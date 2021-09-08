Köpek öldüren Rum askeri tutuklandı

Limasol'da bir köpeği öldürüp başka bir köpeği yaraladığından şüphelenilen 18 yaşındaki Rum asker tutuklandı.

Olay, köpeklerin sahibi tarafından, her iki hayvanın da ateşli silah sesleri nedeniyle yaralandığını gördükten sonra polise bildirildi.

Limasol'da bir köyde yaşayan 61 yaşındaki adam, polise, silah sesi duyduğunu, bahçeden dışarı çıktığını ve bir komşusunun dışarıda bir şeye nişan aldığını gördüğünü söyledi.

Yaklaşık bir saat sonra, köpeğinden birini, altı aylık Jack Russel'ı bahçesinde yaralı halde bulduğunu ve aynı yaş ve cinsten diğerini aradıktan sonra, onu da yaralarla bulduğunu söyledi. Av tüfeğinden çıkan şaşmalardan dolayı köpeklerden biri öldü.

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08/09/2021 10:44