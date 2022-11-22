Köpek sesleri komşuları karşı karşıya getirdi

Girne Boğaz bölgesinde bulunan Oray 10 Sitesinde yaşayan vatandaşlar köpek sesleri yüzünden rahatsız.

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22/11/2022

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Köpek sesleri komşuları karşı karşıya getirdi

Girne Boğaz bölgesinde bulunan Oray 10 Sitesinde yaşayan vatandaşlar köpek sesleri yüzünden rahatsız.

İRFAN GÜNDÜZLER

Sahipli olan ancak sürekli havlayan köpekler yüzünden komşular karşı karşıya geldi.

Haber Kıbrıs’a ulaşan site sakinleri yıllardır devam eden gürültüden rahatsız olduklarını yaşam kalitelerinin etkilendiğini söyledi.

Özellikle yaşlı kişilerin gürültü yüzünden gece uyumakta zorlandığını belirten site sakinleri, bu yüzden bazı kişilerin evlerinden taşındıklarını söyledi.

Durumu defalarca belediyeye bildiren site sakinleri bir çözüm bulamazken, yetkililerden duruma müdahale etmesini istedi.

 

22/11/2022 10:25
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TAGS: köpek, havlama
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