Köpekler insanları manipüle ediyormuş

ABD’de yapılan bir araştırma evcil köpeklerin, yüz ifadelerinin insanları etkilemek ve davranışlarını manipüle etmek için kullandığını ortaya çıkardı.

ABD’nin Pittsburgh kentindeki Duquesne Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Anne Burrows, köpeklerle kurtlar arasındaki farklılıkları karşılaştırdı. Burrows, “Kurtların çok farklı yüz ifadeleri yok. Onlar bizlerle iletişim kuruyorlar ve aynı insanlar gibi yüz ifadesi yapıyorlar” dedi. Bilim insanı köpeklerle kurtlar arasındaki kasların hareketlerini de incelerken köpeklerin gözleri ve göz çevrelerinde insanlaşma etkisinin görüldüğünü tespit etti.



Amerikan Anatomi Derneği’nin yıllık kongresinde yeni çalışmasını sunan Burrows, “Köpeklerin gözlerini seğirmesini sağlayan kaslar daha hızlı ve sık oluyor fakat bu kaslar daha çok yoruluyor. Yavaş seğirmeye sebep olan kaslar ise daha etkili. Kurtlarda ise bu kaslar daha dengeli bir şekilde” dedi.

Paleolitik zamanlarda evcilleştirilen köpekler ile ilgili konuşan Burrows, “Paleolitik insanlar hayvanlarla yüz ifadeleri ile iletişim kurmak istiyordu. Fakat muhtemelen dört ayaklı avlarını kaçırmayacak bir hayvanı tercih ettiler, o yüzden daha az uluyan kurtlarla yakınlık kurdular” ifadesini kullandı.

Bilim insanı, “Köpekler ve insanlar birbirlerini ehlileştirdi. Köpekler kendini geliştirdi ve bu yeteneklerini bize yardım etmek, bizimle yaşamak ve bizi manipüle etmek için kullandı” dedi.

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07/04/2022 11:19