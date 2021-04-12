Köpekler, sahiplerinin başka köpekleri sevdiğini hayal edip kıskanıyor

Köpek sahiplerinin çoğu hayvan dostları tarafından kıskanıldığını düşünüyor. Üstelik yeni bir araştırma, köpeklerin kıskançlık davranışının çevrede bir rakip olmasa bile tetiklenebildiğini ortaya koydu.

Akademik dergi Psychological Science'ta yayımlanan araştırmaya göre köpekler, kendilerini kıskandıracak bir durumu hayal edebilecekleri zihinsel kapasiteye sahip.

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden psikolog Amalia Bastos, "Araştırma, birçok köpek sahibinin inandığı şeyi destekliyor. Köpekler, insan arkadaşları potansiyel bir rakiple etkileşime girdiğinde kıskanç davranışlar sergiliyor" diye konuştu.

İnsanlar gibi köpeklerin de zihinde kıskançlık duygusunu uyandıran bir durumu hayal edip edemeyeceğini belirlemek için bu davranışı daha detaylı incelemek istedik.

Bastos ve meslektaşları, sahipleri gerçekçi görünen sahte bir köpeğin ve yünlü bir silindirin yanında otururken onları izleyen 18 köpekle deney yaptı. Sahte köpek bir rakip, silindir ise bir kontrol görevi görüyordu.

Köpekler, sahiplerinin ve sahte köpeğin bulunduğu ilk sahneyi gözlemledikten sonra araya sahte köpeğin görülmesini engelleyen bir bariyer kondu. Ancak bu bariyer, sahiplerinin hareketlerinin görülmesini engellemiyordu.

Bu esnada sahiplerden, sanki evcil hayvanlarıyla birlikteymiş gibi davranmaları istendi. Sahipler, "Ne kadar iyi bir köpeksin" gibi övgü dolu sözler de sarf ediyordu.

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Aynı deneyler yünlü silindirle de tekrarlandı. Sahipleri yünlü silindirle etkileşimde bulunurken rakip sahte köpek de gerçeği gibi uzaktan izliyordu. Bunun yanında köpeğin, sahte rakibini de görmesi sağlanmıştı.

Araştırmacılar, deneyde bir kuvvet ölçer kullandı ve köpeklerin, tasmalarını izledikleri sahne karşısında ne kadar şiddetle çektiğini ölçtü.

Bunun sonucunda kıskançlık davranışının insanınkilere benzer işaretleri görüldü. Köpekler yalnızca sahte köpeği gördüklerinde değil, arada bariyer varken de sahiplerini kıskanıyordu.

Silindirli deneylerde ise köpekler, tasmalarını daha az kuvvet uygulayarak çekmişti. Bu da kıskançlık davranışının yalnızca başka bir köpeğin varlığından değil, sahibiyle girdiği etkileşimden kaynaklandığını gösterdi.

Bastos, "Bu sonuçlar, köpeklerin kıskanç davranışlar sergilediği iddialarını destekliyor. Ayrıca köpeklerin kıskançlığa neden olan sosyal etkileşimleri zihinlerinde temsil edebildiklerine dair ilk kanıtı sağlıyor" dedi.

Önceki çalışmalar kıskançlık davranışlarını oyun oynama, ilgi isteği veya saldırganlıkla karıştırıyordu. Çünkü köpeklerin, rakiple aynı odada bulunan ama etkileşimde bulunmayan sahiplerine nasıl tepki verdiği hiç incelenmemişti.

Independent Türkçe, Science Alert

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12/04/2021 13:53