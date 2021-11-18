Köpekleri sahibine kavuşturan telefon: DogPhone

Glasgow Üniversitesi'nde geliştirilen DogPhone, evde yalnız kalan köpeklerin sahiplerine ulaşmasını sağlıyor.

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18/11/2021

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Köpekleri sahibine kavuşturan telefon: DogPhone

İskoçya’nın Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas, evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren bir proje geliştirdi.

Evcil hayvan sahiplerinin en büyük endişesi, evde yalnız kalan dostlarının durumunu kontrol etmek oluşturuyor. Buradan yola çıkan Dr. Douglas, hayvanların sahiplerine ulaşmasını sağlamak için harekete geçti.

‘DogPhone’ (köpek telefonu) adı verilen top şeklinde cihaz, köpek ağzına alıp salladığında bilgisayara sinyal göndererek sahibini görüntülü aramasını sağlıyor. Dr. Douglas, benzer sistemlerin aksine DogPhone’un hayvanların teknolojiyi kontrol etmesini sağladığını söyledi.

18/11/2021 15:31
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TAGS: DogPhone, Köpek, haber
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