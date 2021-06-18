Köpeklerin saldırısına uğrayan tilki güvende

Ülkemizin önemli iş insanlarından Kerem Toros, köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı tilki yavrusunu güvenli bir yere alarak tedavisinin yapılabilmesi için Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim etti.

Kerem Toros konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve ihbarı anında değerlendiren Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teşekkür etti.

İlk müdahalesi yapılan tilkinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Toros’un sosyal medya hesabından paylaşımı şöyle:

Dün, sabahın ilk saatlerine bahçemizde köpekler tarafından saldırıya uğrayan genç bir tilkiyi köpeklerden kurtarmaya çalışarak güne başladık. Ayağından ve kalçasından aldığı yaralarla ölümü beklerken saat 04:30 da duyup yardımına yetiştik. Güvenli bir yere aldık.Taşkent Doğa Parkı sabahın köründe çağrımıza cevap verdi ama bu arada yaralı tilkiyi bıraktığımız yerde bulamadık. Bu sabah bahçemizde görünce yine derneği aradık. Şimdi de almaya geliyorlar. Kemal Basat Beye teşekkür ederiz.

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18/06/2021 11:20