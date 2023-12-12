Kopenhag - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Exxen platformundan yayınlanacak.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

İlk 11'ler

Kopenhag: Grabara, Ankersen, Vavro, Diks, Jelert, Lerager, Falk, Diogo Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Claesson

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi