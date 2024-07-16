Kopenhag, Galatasaray'ın Elias Jelert teklifini doğruladı

Kopenhag, Elias Jelert'in Transfer durumu için kulübün internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.



Açıklamada, Jelert için Galatasaray'dan teklif geldiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



Danimarka ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Elias Jelert için Galatasaray'dan gelen teklifi doğruluyoruz. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor ancak bir anlaşma yok. Anlaşma sağlanması durumunda yeni bir duyuru yayınlanacak."

ELIAS JELERT KİMDİR?

Kopenhag'ın altyapısından yetişen Elias Jelert, 2022'de A takıma yükseldi. Kariyeri boyunca 138 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki sağ bek 3 gol ve 13 asist kaydetti.



Jelert, geride kalan sezonda Kopenhag'da 45 maçta süre aldı.