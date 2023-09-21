Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım: Tepkiler sonrası silmek zorunda kaldı

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray maçı sonrası yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme oturdu. Kamil Grabara gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

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21/09/2023

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Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım: Tepkiler sonrası silmek zorunda kaldı

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Maç öncesi yaptığı açıklamalarda dikkat çeken Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, müsabakanın ardından yaptığı paylaşımla da gündem oldu.

KAMIL GRABARA'NIN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Kopenhag'ın Polonyalı kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşım yaptı.

24 yaşındaki eldiven, "Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar söz konusu paylaşıma büyük tepki gösterdi.

Kamil Grabara gelen tepkiler sonrası paylaşımını silmek zorunda kaldı. Daha sonra yeni bir gönderi paylaşan Polonyalı kalecinin bu paylaşımını yorumlara kapadığı görüldü.

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARI ORTAMI GERDİ

Öte yandan Kamil Grabara, Galatasaray-Kopenhag maçı öncesi bir muhabirin taraftarlarla ilgili sorusuna "Taraftar oynamıyor, biz oynuyoruz. Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum." cevabını vererek tansiyonu artırmıştı.

21/09/2023 09:22
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TAGS: Kopenhag kalecisi Kamil Grabara’dan çirkin paylaşım: Tepkiler sonrası silmek zorunda kaldı
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