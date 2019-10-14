Köprü Rezervuar Alanı’nın bakım-onarımı için protokol imzalandı

Köprü Rezervuar Alanı’nın ve ilgili dere yataklarının tamiri, bakımı ve koruma - kullanma anlayışı ile sürdürülebilir geliştirilmesi için protokol imzalandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yer alan imza töreninde, protokole Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Beyarmudu Belediyesi Başkanı İlker Edip ve Doğa Koruma ve Araştırma Danışmanı Damla Beton imza koydu. İmza töreninde, Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü de hazır bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre, 2014 yılında AB desteği ile Köprü Rezervuar Alanı ve etrafındaki doğal tuzcul bataklıklar bir kuş gözlem alanı olarak organize edilmeye başlandı. Proje 2017 yılında sonuçlandı. Proje sona erdikten sonra, tüm paydaşlar, alandaki müdahale ve çalışmalarına devam etti. Bu sayede alandaki hem su varlığı hem de doğal hayat korunarak günümüze kadar gelindi.

KIBRIS’TA İLK GÖLET...

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

“Köprü Rezervuar Alanı, 1900 yılında yapılmış olup, Kıbrıs’ın ilk göleti. Alanın devamlılığını sağlamak için acilen ciddi bakım ve onarım safhasına geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle hem bakım onarım yapılması hem de yaban hayatın devamlılığının sağlanması amacıyla AB tarafından desteklenen ve BM Kalkınma Programı tarafından uygulanan Yerel Altyapı Hizmetleri Projesi’ne başvuruldu. Başvuru, daire ile istişare içinde, danışman desteğiyle belediye tarafından yapıldı.”

14/10/2019 21:02