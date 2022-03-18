Kopuş Belgeseli, Yarın KTOEÖS’te İzleyiciyle Buluşacak

Türkiye yayın organlarından Önsöz TV tarafından hazırlanan Kopuş belgeseli, yarın akşam Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Konferans Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.

Gelecek Gazetesi’nden verilen bilgiye göre, Gelecek Gazetesi tarafından düzenlenen etkinlikle gösterilecek “Kopuş”, belgesel dizisi olarak tasarlanan çalışmanın ilk bölümü olarak gösteriliyor ve belgesel, dönemin tanıklarından biri olan Ergun Adaklı’yı konuk ediyor.

“68 Kuşağı anılarını değil, 71 devrimci kopuşunu tarihe bırakmak için çıktık” ifadeleriyle tanıtılan belgeselin gösterimi sonrasında, belgesel yapım ekibinden Sena Sat ve Songül Yücel'in katılımı ile söyleşi gerçekleştirilecek.

Etkinlikte ayrıca, Sena Sat’ın çizgi roman olarak yayımlanan “Daima ve Ayaklanmanın Gezi Hali” isimli kitapları da okuyuculara sunulacak ve imzalatma şansı olacak.

Etkinliğe dair bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için, 05428636660 numaralı telefondan iletişim kurulabileceği kaydedildi.

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18/03/2022 12:10